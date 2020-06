Pläne für einen Stadtstrand in Coburg stoßen auf Widerstand

Coburger Stadtstrand wäre ein Testlauf

Unabhängig ob der Strand tatsächlich realisiert wird: In diesem Jahr wäre das Vorhaben ein Testlauf, sagte ein Sprecher der Stadt Coburg dem Bayerischen Rundfunk. Nach der Saison werde man sich zusammensetzen und überlegen, ob und wie ein Stadtstrand in Coburg dauerhaft umgesetzt werden könne. Der Betrieb würde in diesem Jahr jeweils bis 22.00 Uhr laufen, Events oder Auftritte von Bands wären nicht erlaubt.