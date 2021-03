Pläne für ein jüdisches Begegnungszentrum in Nürnberg

Applaus von allen Seiten, das Votum war einstimmig. Der Nürnberger Stadtrat spricht sich dafür aus, dass in den kommenden Jahren eine Begegnungs- und Bildungsstätte für die jüdische und nichtjüdische Bevölkerung entstehen soll. Das Zentrum soll zeigen, wie jüdische Kultur, jüdisches Leben und jüdische Menschen heutzutage in Nürnberg sichtbar und verankert sind, sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU) in der Debatte. Die Pläne stellte der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Jo-Achim Hamburger, vor.

Beim ersten Pogrom sterben 628 Menschen

In diesem Jahr wird das Jubiläum 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Der Nürnberger Historiker Leibl Rosenberg schreibt in seinem Buch "Im Schatten der Burg. Jüdisches Leben in Nürnberg", dass Juden in Nürnberg urkundlich erstmals im Jahr 1112 oder 1145 festgestellt wurden. Der erste Hinweis auf ein jüdisches Quartier ist für das Jahr 1288 belegt. Bereits 1298 kommt es zu ersten Pogromen. In Nürnberg werden 628 Menschen ermordet.

Fehlende Hinweise auf jüdisches Leben

Es gibt wenig Spuren jüdischen Lebens in Nürnberg, sagt Hamburger. "Wo findet sich beispielsweise in den Museen unserer Stadt, an geeigneter Stelle ein Hinweis auf das frühere jüdische Leben in Nürnberg?" Doch ihm geht es nicht nur um den Rückblick auf die Geschichte. Er sagt, dass es an der Zeit sei, einen Ort zu haben, an dem es zu "unbeschwerten und selbstverständlichen Begegnungen zwischen Juden und Nichtjuden kommt". Kaum jemand wisse, wie eine jüdische Hochzeit ablaufe, kaum jemand kenne jüdische Literatur. "Wer kennt – ja, das ist ernst gemeint – überhaupt einen Juden", fragt Hamburger.

Stadtrat gibt Machbarkeitsstudie in Auftrag

Hier will er mit dem neuen Begegnungszentrum gegensteuern. "Dies ist das beste Mittel gegen Antisemitismus", meint er – und erhält Applaus von allen Stadträten. Das Zentrum soll ein "Ort des Lernens, ein Ort des Erinnerns und eben ein Ort der der Begegnung, des Austausches sein. Ein Ort, offen für alle." Alle Fraktionen sprechen sich dafür aus, eine Machbarkeitsstudie in enger Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg auf den Weg zu bringen.