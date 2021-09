Pläne für Bürgerspital-Gelände in Amberg abgelehnt

Die Frage, was auf dem Bürgerspital-Gelände in Amberg gebaut werden soll, ist wieder offen. Dem Bürgerentscheid mit der Forderung "Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt" stimmten 63,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler zu. 36,3 Prozent votierten dagegen.

Auch der zweite Bürgerentscheid mit dem Titel "Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes" erreichte 61,1 Prozent Zustimmung.

Stichfrage muss entscheiden

Bei der Stichfrage allerdings, für den Fall, dass beide Bürgerentscheide eine Mehrheit erreichen, stimmte eine knappe Mehrheit von 50,7 Prozent für das Bürgerbegehren der Gegner. Dieses sieht vor, das laufende Bebauungsplan-Verfahren zu stoppen und unter Einbeziehung von Bürgern, Stadtplanern, Denkmal- und Klimaschutzexperten neu zu beginnen.

Bürgerbegehren vs. Ratsbegehren

Die Interessengemeinschaft "Menschengerechte Stadt Amberg" hatte die Abstimmung mit einem Bürgerbegehren initiiert. Das Bauwerk sei zu groß, es werde zu wenig auf Denkmal- und Klimaschutz sowie das Stadtbild geachtet.

Die Stadtratsfraktionen von CSU und ÖDP brachten als Reaktion das Ratsbegehren auf den Weg, das sich für die vom Stadtrat beschlossene Bebauung aussprach.