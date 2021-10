Messerstiche unter Drogen: Plädoyers im Wolnzacher Mordprozess

Im Prozess um den Mord an einer 38-jährigen Frau sind im Landgericht Ingolstadt die Plädoyers vorgetragen worden. Angeklagt ist der 41-jährige damalige Lebenspartner des Opfers, der die Tat gestanden hat. Die Staatsanwaltschaft forderte am Dienstag für den Mann eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Mord oder Totschlag?

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte seine arglose Lebenspartnerin überrumpelt und die Wehrlose getötet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte schuldfähig sei, auch wenn er Drogen genommen habe.

Der Verteidiger des Mannes sprach dagegen von einer Affekt-Tat. Er plädierte auf Totschlag in einem minderschweren Fall und forderte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Wie so oft hätte sich das Paar auch am Tattag gestritten. Eine vorsätzliche, heimtückische Vorgehensweise des Angeklagten, so der Verteidiger, lasse sich nicht zweifelsfrei beweisen.

Angeklagter hat die Tat gestanden

Dass der Angeklagte die Tat begangen hat, ist unstreitig: Er hat sie gestanden. Auf der Tatwaffe, einem Küchenmesser, fand sich ausschließlich sein Genmaterial. Laut Anklage fügte der Täter seiner Lebensgefährtin den ersten Stich noch im Bett der gemeinsamen Wohnung in einem Wolnzacher Mehrparteien-Haus zu.

Umfangreiches Videomaterial der Polizei, das vor Gericht gezeigt wurde, deutet zudem auf eine heftige Auseinandersetzung zwischen dem Täter und seinem Opfer hin: Es zeigt verrückte Möbel, ausgerissene Haare und sehr viel Blut überall in der gemeinsamen Wohnung des Paares. In seinem letzten Wort erklärte der Angeklagte kurz und lapidar, dass ihm die Tat leid tue.

Angeklagter macht Gedächtnislücke geltend

Der Angeklagte hat die Tat zwar gestanden, will sich aber nicht an das Geschehen erinnern können. Sein Verteidiger begründete diese Gedächtnislücke mit einem exzessiven Drogenkonsum im Vorfeld der Tat. In den drei Tagen zuvor habe der Angeklagte nicht mehr geschlafen und wiederholt Heroin und Crystal Meth genommen, gemeinsam mit seinem Opfer, seiner 38 Jahre alten Partnerin. Den Drogenkonsum hat ein Toxikologe bestätigt.

Insgesamt sei die Beziehung zwischen Täter und Opfer geprägt gewesen durch heftige Schwankungen zwischen "angewiderten" Momenten und heftiger Zuneigung, so der Verteidiger. Immer wieder sei es zwischen den beiden zu Übergriffen gekommen. Auch das spätere Opfer sei wiederholt gewalttätig gewesen. Beide – Opfer und Täter – hätten zur Enthemmung geneigt.

Anklage spricht von "reinen Schutzbehauptungen"

Die Staatsanwaltschaft sah die vom Angeklagten vorgebrachten Gedächtnislücken und Drogen-Aussetzer als "reine Schutzbehauptungen" an. Seine Schuldfähigkeit sei eindeutig gegeben. Das hätten auch die Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen ergeben.

Wie die Staatsanwältin betonte, war der Täter bei der Tat bei klarem Verstand. Er hatte bei seiner Festnahme adäquat reagiert und geantwortet, wie mehrere vernommene Polizisten bezeugten. Der Angeklagte habe die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Partnerin ausgenutzt, um sie töten zu können. Er habe genau gewusst, dass seine Freundin nach dem Konsum von Drogen durchaus sehr wehrhaft und aggressiv werden konnte. Derart streithafte Gegenwehr hätte er bewusst vermeiden wollen.

Angeklagter saß schon häufig in Haft

Der 41-jährige Angeklagte hat ein langes Vorstrafenregister, darunter zahlreiche Gewalt- und Eigentumsdelikte - neben Einbrüchen, Diebstählen und Drogenhandel auch mehrere bewaffnete Raubüberfälle. Mehrfach war der Mann in der Slowakei und in Österreich zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Gut sein halbes Erwachsenenleben hat der Mann damit in Haft verbracht. Das belegt die Verlesung der kriminalpolizeilichen Auskunft der Auslandsermittlungen.

In der Wohnung der Nachbarin verstorben

Verstorben ist die Frau in der Wohnung einer Nachbarin. Zu ihr schleppte sich die 38-Jährige mit ihren zahlreichen Stichwunden. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser noch im Rücken. Im Flur der Nachbarin kollabierte sie und erlag dort ihren tödlichen Verletzungen.

Das Urteil verkündet das Landgericht Ingolstadt am Freitag.