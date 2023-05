Plädoyers im Wolfsmasken-Prozess: Urteil könnte fallen

Vor zwei Jahren wurde der Mann im sogenannten "Wolfsmasken-Prozess" zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat aber entschieden: Der Fall muss neu verhandelt werden. Das Gericht in Karlsruhe hob den Schuldspruch zwar nicht auf, gab der Revision aber Recht, was die Höhe der Strafe betrifft. Jetzt geht es am Landgericht München seit März 2023 um die Frage, ob der Angeklagte während seiner Tat schuldfähig war.

Täter bereits vorbestraft

Der 47-jährige Deutsche war schon mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und auch wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Die letzte Haftstrafe vor dem Wolfsmasken-Fall stammt aus dem Jahr 2010. Damals verhängte ein Gericht neben der Unterbringung in einer Psychiatrie vier Jahre und elf Monate Haft.

Zum Zeitpunkt der Tat 2019 war der Mann in einer Lockerungsstufe der Psychiatrie, lebte in einer therapeutischen Wohngruppe und durfte allein zur Arbeit. Deshalb will sein Verteidiger eine Unterbringung in einer Psychiatrie erreichen.

Mit Wolfsmaske und Latexhandschuhen Elfjährige vergewaltigt

Nach einer Busfahrt hatte der Angeklagte im Juni 2019 am helllichten Tag in München-Obergiesing ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt. Um nicht erkannt zu werden, hatte er sich eine Wolfsmaske über das Gesicht gezogen, an seinen Händen trug er weiße Latexhandschuhe.

Heute sollen die Plädoyers verlesen werden, ob auch das Urteil gesprochen wird, ist noch unklar.