Plädoyers im Terror-Prozess: Vier Jahre Haft oder Freispruch

Die Staatsanwaltschaft fordert vor der Staatsschutzkammer für den 23-Angeklagten aus dem oberpfälzischen Cham vier Jahre Haft wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Anwalt des Angeklagten fordert dagegen Freispruch für seinen Mandanten.

Profilieren im Internet oder konkrete Anschlagpläne

Sein Mandant habe nie vorgehabt einen Anschlag zu begehen, sondern wollte sich lediglich im Internet profilieren, so der Anwalt. Die Staatsanwaltschaft erkennt aber weiterhin konkrete Anschlagspläne in seinen Äußerungen und wirft dem 23-jährigen Elektriker aus dem Landkreis Cham vor, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben.

Anschlag auf "Ort der Andacht" geplant?

Den Anschlag wollte der Mann demnach an einem "Ort der Andacht" durchführen und habe sich dafür Waffenteile beschafft, so der Vorwurf. Darüber soll sich der Oberpfälzer in der rechten Chatgruppe "Feuerkrieg-Division" ausgetauscht haben. In dieser Chatgruppe kommunizierten Rechtsextreme aus mehreren Staaten miteinander. Das Urteil soll nächsten Freitag (04.12.20) fallen.