Plädoyers im Raser-Prozess von Kalteck verschoben

Im Prozess um einen tödlichen Raser-Unfall im Bayerischen Wald hat das Gericht am Freitag kurzfristig zusätzliche Zeugen vernommen. Die vor dem Landgericht Deggendorf ursprünglich vorgesehen Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern werden deshalb verschoben. Sie sollen jetzt am Vormittag des 22. November gehalten werden. Am Nachmittag des gleichen Tages soll das Urteil fallen.

Anwohnerin spricht im Zeugenstand von "Vollgas"

Mit den heute vernommenen Zeugen haben bisher über 50 Menschen im sogenannten Raserprozess von Kalteck ausgesagt. Bei einem der am Freitag vernommenen Zeugen handelt es sich um einen Traktorfahrer, der am Unfalltag auf der kurvigen Bergstrecke im Bayerischen Wald unterwegs war und von mehreren Fahrzeugen überholt worden war - darunter von dem angeklagten 54-jährigen Motorradfahrer.

Außerdem sagte ein Ehepaar aus, das an diesem Tag damals im Garten arbeitete und das Motorrad des Angeklagten hörte. Laut Angaben des Ehepaars gab es insgesamt drei Auf- und Abfahrten der beiden Angeklagten. Als vierte Zeugin wurde eine Anwohnerin geladen, die die Fahrten der Angeklagten beschrieb und Begriffe wie "Vollgas", "volles Karacho" und "Irre" hierfür benutzte.

Illegales Rennen - Auto gegen Motorrad

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 28 und 54 Jahre alten Angeklagten vor, im Juli 2018 bei Achslach (Lkr. Regen) ein verbotenes Rennen Auto gegen Motorrad veranstaltet und dabei den Tod eines entgegenkommenden Oldtimer-Fahrers verursacht zu haben. Die beiden Männer sollen demnach weitere Menschen verletzt und gefährdet haben.

Bei der Vernehmung der Zeugen am Freitag ging es vor allem um die Frage, ob das Raser-Duo die Strecke zwei- oder dreimal auf und ab gefahren ist.

Zehnjähriger seit Unfall schwer behindert

Das Todesopfer ist ein 38 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Cham. Sein zehnjähriger Sohn, der mit im Wagen saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und ist seither schwer behindert. Er und seine Mutter sind Nebenkläger.

Die Angeklagten erklärten sich bereits - im Rahmen eines außergerichtlichen Täter-Opfer-Ausgleiches - der Familie 31.000 sowie 25.000 Euro zu zahlen.