Plädoyers im Prozess wegen versuchten Mordes auf der A7

Vor dem Landgericht Ansbach ist ein 39-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll im Oktober vergangenen Jahres auf der A7 absichtlich einen Unfall verursacht haben, um seine Ehefrau zu töten. Am heutigen Prozesstag wurden die Plädoyers gesprochen. Während die Staatsanwaltschaft eine hohe Haftstrafe wegen heimtückischer und niederer Beweggründe fordert, plädieren die Verteidiger auf Freispruch.

Staatsanwältin sieht Eifersucht als Motiv

Laut Anklage war ein Eifersuchtsdrama vorausgegangen. Obwohl das Opfer immer wieder versuchte, den Angeklagten zu beruhigen und ihn dazu zu bringen, das Auto anzuhalten, habe er schließlich einen Sattelzug gerammt, so der Vorwurf. In ihrem Plädoyer sah es die Oberstaatsanwältin als erwiesen an, dass sich die Frau trennen wollte, und sich der Angeklagte dadurch in seiner Ehre verletzt gefühlt habe und deswegen in den Sattelzug gefahren war. Er soll heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt haben, so die Oberstaatsanwältin weiter. Sein Motiv solle von Eifersucht und Kränkung geprägt gewesen sein, weil die Frau des Angeklagten ein eigenständiges Leben geplant hatte. Daher forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten.

Verteidiger fordern Freispruch

Die beiden Verteidiger des Angeklagten forderten, den Angeklagten frei zu sprechen. Nach Aussagen verschiedener Zeugen hätte sich ein ganz anderes Bild des Angeklagten ergeben. Keineswegs sei er eifersüchtig, würde sich stattdessen aufopfernd um die Familie kümmern, viel arbeiten und sei stets liebevoll zu seiner Ehefrau gewesen. Beide Verteidiger zweifelten die Glaubwürdigkeit der Ehefrau an.