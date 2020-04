Plädoyers im Prozess um mutmaßliche IS-Anhängerin

Die mutmaßliche IS-Anhängerin, die in München vor Gericht steht, kommt aus dem Raum Aschaffenburg und fand Anschluss im nahegelegenen Hessen. Dort befindet sich einer der größten Hotspots der Salafisten-Szene, in Frankfurt am Main und Offenbach. Insgesamt zweimal soll Sibel H. mit Salafisten aus Hessen ins Gebiet des sogenannten Islamischen Staats gereist sein. Als ihr erster Mann im Jahr 2014 ums Leben kam, sei die heute 32-Jährige wenig später nach Deutschland zurückgekehrt, heißt es.

Zweimal ins Kriegsgebiet ausgereist

Im Frühjahr 2016 folgte Sibel H. nach Erkenntnissen der Ermittler erneut dem Ruf der Terrormiliz IS. Diesmal war die Deutsch-Türkin mit Deniz B. unterwegs, den sie nach islamischem Ritus heiratete. Seit April 2018 ist Sibel H. zurück. Auch die beiden gemeinsamen Kinder, die im Kriegsgebiet geboren wurden, befinden sich in Deutschland.

Vorwurf: Wohnen in IS-Immobilien

Im Irak soll die Frau aus dem Raum Aschaffenburg zusammen mit ihrem Mann in Immobilien der terroristischen Vereinigung gelebt haben. Genau das könnte der 32-Jährigen nun zum Verhängnis werden. In der Anklage heißt es, die rechtmäßigen Bewohner der Immobilien seien vor dem IS geflüchtet. Für die Bundesanwaltschaft ist das Aneignung und damit ein Kriegsverbrechen, das im Völkerstrafgesetzbuch unter Strafe steht.

Bisher nur wenige IS-Rückkehrerinnen angeklagt

Schon länger versucht die Bundesanwaltschaft verstärkt gegen Frauen vorzugehen, die beim IS und anderen Terrororganisationen waren. Bisher landeten nur wenige Rückkehrerinnen vor Gericht. Ein Grund: Während Männern oft Fotos und Videos aus Syrien und dem Nordirak zum Problem werden, sei dies bei Frauen wegen ihrer Vollverschleierung nicht der Fall, sagen Ermittler.

Ehemann im Irak

Ihr Ehemann Deniz B. sitzt im Irak in Gefangenschaft. Seine Anwälte, Seda Basay-Yildiz und Ali Aydin, haben schon vor Monaten Klage gegen die Bundesrepublik erhoben. Sie wollen vor dem Berliner Verwaltungsgericht erzwingen, dass ihr Mandant nach Deutschland zurückgebracht wird. Deniz B. beteuert, er sei ausgereist, um humanitäre Hilfe zu leisten. Er soll sich im Internet über Reisemöglichkeiten zum IS informiert und eine Kontaktperson ausfindig gemacht haben. Anschließend seien er und seine Frau Sibel H. in die Türkei geflogen und von dort mit Hilfe eines Schleusers nach Syrien gelangt.