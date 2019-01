Plädoyers im Prozess gegen pädophilen Kinderarzt Harry S.

13,5 Jahre Haft wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs, so lautete das Urteil gegen den Augsburger Kinderarzt Harry S. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil gegen den Mediziner aber teilweise aufgehoben. Die Karlsruher Richter meinten, dass der Angeklagte zumindest bei einem Teil seiner Taten vermindert schuldfähig gewesen sein könnte. Seinem eigenen Geständnis zufolge missbrauchte der Mann 21 Jungen sexuell. Der jetzige Prozess soll klären, ob der Arzt voll schuldfähig ist.

Beobachter erwarten keine Milde

Nach der Aussage mehrerer Gutachter scheint aber klar zu sein: Eine mildere Strafe dürfte für den Mediziner nicht in Aussicht stehen. Davon gehen zumindest Prozessbeobachter aus. Denn nicht nur die zwei von der Justiz beauftragten Experten halten den Pädophilen für schuldfähig. Auch der von der Verteidigung bestellte Gutachter Ralph-Michael Schulte kommt zu diesem Schluss. Er hatte den Kinderarzt bereits im ersten Verfahren begutachtet – und ihn damals für zum Teil schuldunfähig erachtet. Doch das revidierte der Experte inzwischen. Er hält den Kinderarzt nach Gesprächen und Tests jetzt für voll schuldfähig.

Pädophiler Arzt leidet unter massiver Kränkbarkeit

Während des Prozesses sagte Schulte, Harry S. leide seit der Kindheit unter einer massiven Kränkbarkeit, Kontaktarmut, Unsicherheit und Ängstlichkeit. Er habe in der Jugend bei sich selbst homosexuelle Neigungen festgestellt und dann das unter anderem mit Videos ausgelebt. Er habe seine Neigung sublimiert und durch das Medizinstudium und die Tätigkeit als Kinderarzt "in eine höhere Ebene" gebracht. Ihm sei eine "komplette Spaltung zwischen den beiden Rollen gelungen", als Notfallmediziner und jemand, der Kinder missbraucht, so der Gutachter.

Schlimmere Taten befürchtet

Wenn er diesen Schutz des Arztberufs und der damit verbundenen Anerkennung nicht gehabt hätte, dann wären, da ist sich der Experte sicher, "wesentlich schlimmere Taten möglich gewesen". Dann wäre der Angeklagte wohl, auch eigener Aussage zufolge, stärker übergriffig geworden. Im ersten Prozess hatte Schulte bei dem Mediziner noch eine eingeschränkte Schuldfähigkeit gesehen. Im Lauf des Prozesses empfahl der Experte eine Fortsetzung der psychologischen Behandlung für den Angeklagten als Sexual-Therapie – dafür gebe es in bayerischen Gefängnissen mehrere Plätze.

Jungen auf der Straße angesprochen

Der Mediziner Harry S. verhielt sich in seiner Tätigkeit als Klinikarzt korrekt, im Privatleben aber versuchte er auf unterschiedlichste Weise, Kontakt zu Buben zu bekommen, nicht nur im Bekanntenkreis. Der Angeklagte schrieb Schulen an, sprach aber auch kleine Jungs auf der Straße an und überredete sie, mit ihm zu kommen.

Anfangs betatschte er seine Opfer laut Gericht in Kellerabgängen, später dann wurden die Übergriffe massiver. Im August 2014 zog der Mediziner dann im niedersächsischen Garbsen bei Hannover einen Fünfjährigen ins Auto, flößte ihm ein Beruhigungsmittel ein und missbrauchte das Kind. Danach setzte er den immer noch betäubten Jungen wieder aus.

Urteil soll am Dienstag fallen

In Sachen Berufsverbot muss das Gericht jetzt abwägen, ob Harry S. noch in einer anderen medizinischen Sparte arbeiten könnte. Die Verteidiger von Harry S. hoffen, dass die umfassende Mitarbeit ihres Mandanten ein milderes Urteil zur Folge hat – ohne Sicherungsverwahrung und ohne lebenslanges Berufsverbot. Als Kinderarzt wird Harry S. allerdings nie mehr arbeiten – vielleicht aber als Pathologe. Das Urteil soll am Dienstag fallen.