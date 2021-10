Plädoyers im Prozess gegen Altenpflegerin erwartet

Am Landgericht Würzburg nähert sich der Prozess gegen eine Altenpflegerin den Plädoyers. Diese werden voraussichtlich am Dienstag gesprochen. Dann könnte möglicherweise auch ein Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft sprach in ihrer Anklage von versuchtem Mord.

Seniorinnen unerlaubt Insulin verabreicht

Ereignet hat sich der Fall Anfang November 2020. Zwei Bewohnerinnen aus dem ASB Seniorenzentrum Volkach wurden binnen weniger Stunden in lebensbedrohlichem Zustand in Kliniken eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass ihr Blutzuckerspiegel rapide gesunken war. Die angeklagte Pflegerin soll den Frauen ohne Erlaubnis Insulin gespritzt haben.

Nur durch das schnelle Eingreifen des medizinischen Personals überlebten die 80 und 85 Jahre alten Frauen. Die Kripo ermittelte. Wenig später meldete sich die Altenpflegerin freiwillig bei der Polizei. Weil sie "das Gewissen geplagt hat", wie die Frau in einer Vernehmung sagte.

Angeklagte bedauert ihr Verhalten

Beim Prozessauftakt vor knapp zwei Wochen hatte die Angeklagte zur Tat zunächst geschwiegen. Ausführlich sprach sie hingegen über ihr Leben und eine schwere Erkrankung kurz vor dem Vorfall. Angaben zur Sache machte nur ihr Verteidiger.

Inzwischen wurde am Gericht ein Video der eineinhalbstündigen, polizeilichen Vernehmung gezeigt. Zwei Sätze sagte die Pflegerin dabei immer wieder: "Es tut mir leid" und "ich wollte das nicht". Die Altenpflegerin berichtete von der hohen Arbeitsbelastung in ihrem Beruf, davon dass Personal gefehlt habe. Vor allem aber beteuerte sie, dass sie die Seniorinnen nicht töten wollte. Sie habe lediglich erreichen wollen, dass die beiden demenzkranken Frauen medizinisch untersucht werden. Ein missglückter Hilferuf. "Ich wusste gar nicht, dass ich dadurch jemanden umbringen kann", sagte die Pflegerin.

Bereits am ersten Verhandlungstag hatte die 49-Jährige unter Tränen um Entschuldigung gebeten. Angehörige der Seniorinnen saßen mit im Saal.