Plädoyers im Misshandlungsprozess von Neustadt an der Donau

Am Landgericht Regensburg werden heute die Plädoyers im Fall zweier misshandelter Säuglinge gehalten. Angeklagt ist ein Mann aus dem Raum Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim. Der damals 28-Jährige soll seine im Sommer vergangenen Jahres geborenen Zwillinge mehrfach misshandelt haben, sodass bei mindestens einem der Buben dauerhafte gesundheitliche Schäden bleiben, so die Staatsanwaltschaft.

Strafmaß: Zwischen einem Jahr und zehn Jahren Gefängnis

Konkret ist der Vater wegen Misshandlung Schutzbefohlener, in einem Fall mit schwerer Körperverletzung angeklagt. Ihm drohen bei einem Schuldspruch mehrere Jahre Haft. Laut Strafgesetzbuch liegt die Mindestfreiheitsstrafe in einem schweren Fall, bei dem das Opfer erhebliche Gesundheitsschäden davonträgt, bei einem Jahr - bis zu zehn Jahre Gefängnis sind möglich.

Ärztin bemerkte Misshandlung

Zum Prozessauftakt Mitte Juli hatte eine Ärztin ausgesagt, die eines der Kinder behandelt hatte: Der Säugling sei schlecht versorgt gewesen. Er habe blaue Flecken und über der linken Gesichtshälfte und dem Ohr einen roten Handabdruck gehabt. Geglaubt habe sie den Unfallhergang, den der Vater im Krankenhaus schilderte, "zu keinem Zeitpunkt". Auch habe der Bub viel geweint und sich nicht beruhigen lassen. "Ich habe noch nie solche angsterfüllten Kinderaugen gesehen, wie in dieser Nacht", sagte die Ärztin vor dem Landgericht. Der Angeklagte sei während der ärztlichen Untersuchung sehr aufgeregt gewesen, habe sich aber kooperativ gezeigt.

Er hatte seinen kleinen Sohn in der Nacht auf den 3. Oktober 2020 in die Hedwigs-Klinik nach Regensburg gefahren und der Ärztin erzählt, er sei mit dem Säugling im Arm gestolpert und hingefallen. Warum er nicht sofort nach dem Sturz in das Krankenhaus kam, verwunderte sie laut Aussage.

Angeklagter gab "gewaltsame Handlungen" zu

In einer Einlassung räumte der heute 29-Jährige vor Gericht ausdrücklich gewaltsame Handlungen an dem Buben ein. Es hätte laut ihm zwar einen solchen Sturz gegeben, an diesem Tag habe er aber "die Beherrschung verloren" und den Säugling misshandelt. Als Grund gab er "völlige Überforderung" an. Wie er dem Kind Verletzungen zufügte oder was genau er dem Buben antat, blieb offen.

Laut Aussage der Mutter, war sie in der besagten Zeit nicht zuhause. Eine Kosmetikerin, bei der sie zum Tatzeitpunkt einen Termin hatte, bestätigte diese Aussage vergangene Woche vor Gericht.

Prozess endet früher als gedacht

Zunächst waren die Verhandlungstermine für diesen Fall bis Anfang Oktober anberaumt. Wie ein Sprecher dem BR sagte, sei dies vorsorglich geschehen. Nun endet der Prozess aller Voraussicht nach am Freitag mit einem Urteilsspruch.