Plädoyers im Höfen-Prozess – und vielleicht schon ein Urteil

Die Tat sei der "Alptraum eines jeden von uns", sagte die Staatsanwältin am Freitag im Münchner Landgericht. Sie forderte lebenslange Haftstrafen für alle vier Angeklagten und die anschließende Sicherungsverwahrung für den 44-jährigen Hauptangeklagten. Er sei gefährlich für die Allgemeinheit.

Der Pole, sein Neffe und ein Bekannter sollen in Höfen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine wohlhabende Witwe schwer verletzt und ihre zwei Besucher getötet haben, um an Goldmünzen, Schmuck und Geld zu kommen. Sie hätten aus Habgier und extrem grausam gehandelt, sagte die Staatsanwältin. Am Körper eines Todesopfers wurden an 100 Stellen Spuren von Gewalteinwirkungen gefunden.

Urteil noch ungewiss

Die Idee zu dem Überfall soll die Schwester des 44-Jährigen gehabt haben. Sie hatte als Pflegerin in dem Haus gearbeitet und dabei nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft auch alles ausgekundschaftet.

Den Überfall haben die Angeklagten grundsätzlich zugegeben. Sie sagten aus, dass sie unter Drogeneinfluss gestanden hätten - sie hätten aber niemanden töten wollen. Ob es nach den Plädoyers von Nebenklage und Verteidigung heute auch noch ein Urteil gibt, ist unklar.