Plädoyers im Brandstifter-Prozess von Marktredwitz erwartet

Ein 38 Jahre alter Mann soll in Marktredwitz mehrere Brände gelegt haben. Er muss sich seit August vor dem Landgericht Hof verantworten. Der Verteidiger des 38 Jahre alten Angeklagten und der Vertreter der Staatsanwaltschaft wollen am Donnerstag (14.11.19) ihre Plädoyers halten.

Mehr als 500.000 Euro Schaden durch Brandstiftungen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord und Brandstiftung in mehreren Fällen vor. In Marktredwitz war es zu einer Vielzahl von Bränden gekommen. Innerhalb von wenigen Wochen hatte es 14 Mal gebrannt. Dabei wurde ein Reihenhaus völlig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden lag über einer halben Million Euro.

Mutmaßlicher Brandstifter widerruft Geständnis

Vor Gericht bestritt der mutmaßliche Brandstifter eine Beteiligung an den Taten. Gegenüber der Polizei soll er die Brandstiftung an verschiedenen Tatorten eingeräumt haben. Mehr als vierzig Zeugen waren zu dem Prozess geladen. Das Gericht will am 21. November das Urteil verkünden.