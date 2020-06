Plädoyers im Aschaffenburger Totschlagsprozess

Einem 56-jährigen Mann wird vorgeworfen, bei einem Ehestreit in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg seine 37-jährige Ehefrau erwürgt zu haben. Im Prozess am Aschaffenburger Landgericht fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und vier Monaten. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer erklärt, sie gehe von einer Affekttat aus. Auch hält die Anklage den 56-Jährigen für vermindert schuldfähig. Die Staatsanwaltschaft nennt die Tat ein "Paradoxon": Der Angeklagte habe diejenige getötet, die er am meisten liebte. Der Verteidiger fordert eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.

Ehemann wollte sich das Leben nehmen

Im Dezember 2019 soll der Angeklagte seine 37 Jahre alte Frau während eines Streits erwürgt haben. Der Angeklagte soll nach der Tat einen Abschiedsbrief verfasst und versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Einsatzkräfte verhinderten das. In einer schriftlichen Stellungnahme hatte der 56-Jährige die Vorwürfe weitgehend bestätigt und eingeräumt, die Tat zu bereuen.

