Pkw überschlägt sich – 19-Jähriger nur leicht verletzt

Laut Polizei war der 19-jährige Pkw-Fahrer am Sonntagvormittag von Linden in Richtung Mailheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim unterwegs. In einer Linkskurve war der junge Mann demnach zu schnell unterwegs, kam beim Bremsen von der Fahrbahn ab, fuhr einen Hang am Straßenrand hinauf und überschlug sich dabei. Das Auto landete in dessen Folge auf dem Dach.

Wirtschaftlicher Totalschaden am Auto

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Straße zwischen Linden und Mailheim war für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben.