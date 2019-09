Pkw stürzt in Haßfurt auf Bahngelände

Am so genannten EZO-Kreisel in Haßfurt ist es am Freitagabend gegen 20.30 Uhr zu dem spektakulären Unfall gekommen. Nach Polizeiangaben waren zwei junge Männer mit einem VW Passat auf der B26 in Richtung Schweinfurt unterwegs und wollten am Kreisel abbiegen. Weil sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, geriet der Wagen außer Kontrolle.

Das Auto schlitterte über eine Verkehrsinsel und riss ein Verkehrsschild um. Dann durchbrach der Wagen einen Zaun, rutschte etwa zehn Meter weit eine Böschung hinunter, stürzte zuletzt über eine rund zwei Meter hohe Mauer und kam neben den Bahngleisen zum Stehen.

Bahnstrecke Bamberg-Schweinfurt gesperrt

Das Auto wurde von einem 22-Jährigen gesteuert. Er und sein 23 Jahre alter Beifahrer, beide aus dem Landkreis Haßberge, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Zugverkehr musste eingestellt werden, die Bahnstrecke Bamberg-Schweinfurt im Bereich von Haßfurt war in beide Fahrtrichtungen gesperrt, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden.

Kran nach Unfall in Haßfurt vor Ort

Die Feuerwehr Haßfurt war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Mit ihrem Kran hievte sie das Unfallauto hinauf zur Bundesstraße. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird jetzt ermittelt.