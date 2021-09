Pkw-Fahrerin mit fünf Promille erwischt

Mit mehr als fünf Promille ist eine 61-jährige Autofahrerin in Diespeck im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim von der Polizei gestoppt worden. Laut deren Mitteilung wurde die Fahrerin am Samstagabend gegen 19.00 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert.

Alkoholgeruch im Auto festgestellt

Dass die Pkw-Lenkerin viel getrunken haben muss, merkten die Beamten am Alkoholgeruch im Auto. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als "sagenhaften fünf Promille", heißt es in der Polizeimitteilung. Trotz des hohen Werts konnten keine Ausfallerscheinungen der Frau festgestellt werden.

Führerschein und Autoschlüssel sichergestellt

Wichtig ist den Beamten darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Test nur um einen vorläufigen Wert handelt, der durch eine Blutentnahme für das Strafverfahren bestätigt werden muss. "Erfahrungsgemäß weicht dieser Wert aber nicht großartig vom Vortest ab", meinen die Beamten. Die alkoholisierte Frau musste vor Ort ihren Führerschein und den Fahrzeugschlüssel an die Polizisten abgeben. Die 61-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und hat mit einer nicht unerheblichen Geldstrafe und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.