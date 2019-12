Pkw-Fahrer schubst Dame bei Feilitzsch auf die Autobahn

Völlig ausgerastet ist ein 37 Jahre alter Autofahrer auf der A72 nahe der Anschluss-Stelle Feilitzsch in Oberfranken. Der Mann aus Baden-Württemberg touchierte mit seinem Fahrzeug laut Polizeibericht am Montag (09.12.19) beim Überholen das Auto einer 83-jährigen Frau. Die beiden Unfallbeteiligten hielten am Standstreifen an.

Unfallgegnerin auf die Fahrbahn geschubst

Schreiend sei der Mann dann auf die Dame losgegangen. Dabei soll er sie auch beleidigt haben. Anschließend schubste er die Seniorin, so dass sie bei fließendem Verkehr rücklings auf die Autobahn gefallen sei. Dann soll der rabiate Autofahrer auch noch auf die Frau losgestürzt sein. Ein Lkw-Fahrer musste laut Pressebericht abbremsen, um die beiden nicht zu überrollen. Die 83-Jährige wurde zur stationären Behandlung ins Klinikum Hof gebracht.

Körperverletzung, Beleidigung und Eingriff in den Verkehr

Die Staatsanwaltschaft Hof ermittelt gegen den handgreiflich gewordenen Autofahrer nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.