Pkw-Brand in Einhausung - Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch einen brennenden Pkw ist es am Freitagabend gegen 18.15 Uhr rund um die Einhausung der A3 bei Goldbach im Landkreis Aschaffenburg gekommen. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Fahrzeug geriet in Brand

Eine 47-jährige VW-Fahrerin war auf der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als an ihrem Fahrzeug zunächst die Motorkontrolllampe aufleuchtete. Anschließend nahm der Pkw kein Gas mehr an. Die 47-Jährige konnte ihren Pkw auf der Sperrfläche an der Anschlussstelle Goldbach anhalten. Unmittelbar danach brach ein Feuer im Motorraum des Pkw aus. Ein Ersthelfer brachte die Fahrerin unverletzt aus dem Gefahrenbereich. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Einhausung in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Lange Staus auf der A3

An der Anschlussstelle Hösbach wurde eine Umleitung in Fahrtrichtung Frankfurt eingerichtet. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch die große Hitzeentwicklung wurde die Oberfläche der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. In beide Fahrtrichtungen bildete sich ein erheblicher Rückstau. Der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg konnte nach einer Stunde wieder freigegeben werden. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung dann eine Viertelstunde später. Ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden war vor Ort.