Pizzeria sorgt mit Freibier für Auflauf - Polizei gibt Segen

Weil ihm das Bier abzulaufen drohte, hat ein Regensburger Gastronom spontan entschieden, Freibier auszuschenken. Am vergangenen Samstag bildete sich vor der Pizzeria in der Landshuter Straße eine Schlange mit Menschen, die sich die Freibier-Aktion nicht entgehen lassen wollten. Das rief die Polizei auf den Plan. Am frühen Nachmittag ging auf der Dienststelle die Mitteilung darüber ein, dass sich auf dem Gehsteig vor der Pizzeria zeitweise 60 bis 70 Menschen befanden.

Zulässige "To-go-Ausgabe" von Getränken

Daraufhin kontrollierten die Beamten den Betrieb. In Rücksprache mit dem kommunalen Ordnungsservice befanden die Polizeibeamten die Aktion aber letztendlich für in Ordnung. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Regensburg Süd bestätigte, dass es sich bei der Freibier-Aktion um eine zulässige "To-go-Abgabe" handelte.

Restaurant außerhalb der Alkoholkonsumverbotszone

Dass es sich dabei um alkoholische Getränke handelte, war ebenfalls unproblematisch: Das Alkoholkonsumverbot der Stadt Regensburg ist an den Grünanlagengürtel der Stadt gekoppelt. Das Restaurant an der Landshuter Straße liegt außerhalb davon. Der Betreiber hat in dem Fall lediglich die Infektionsschutzbestimmungen einzuhalten. Hier gab es zwar laut Polizei "leichtere Missstände", diese wurden nachträglich vom Betreiber behoben.

Hygienekonzept umgesetzt

So wurden nachträglich auf dem Gehweg vor der Pizzeria grüne Linien im Abstand von zwei Metern aufgeklebt. Außerdem sei der Betreiber dazu angehalten worden, die Einhaltung der Abstände und der FFP2-Maskenpflicht in der Schlange zu kontrollieren, so ein Polizeisprecher. Den Biergarten, in dem sonst bis zu 250 Leute Platz finden, hatte der Betreiber vorab mit rot-weißen Absperrband gesperrt. Restaurant-Personal kontrollierte am Eingang, dass sich maximal zwei Personen gleichzeitig im Laden aufhielten, um sich am Tresen ihr Bier abfüllen zu lassen. Im Innenraum gab es eine FFP2-Maskenpflicht