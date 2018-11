Pizzalieferanten bestohlen: Fahndung nach hungrigem Dieb

Da hatte jemand wohl Hunger: Ein bislang unbekannter Dieb hat in Würzburg Speisen im Wert von 150 Euro aus dem Kofferraum eines Pizzalieferanten gestohlen. Der Bote hatte sein Fahrzeug am Freitagabend ungesichert abgestellt, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Als er wenig später zurückkam, waren alle Thermoboxen aus dem Wagen verschwunden.

Zeugen gesucht

Jetzt suchen die Ermittler nach zwei Zeugen. Die gesuchten Personen hatten sich nach der Tat mit dem Pizzaboten unterhalten. Die Kriminalpolizei geht nicht davon aus, dass die Zeugen etwas mit dem Diebstahl zu tun haben.