Lagerhallenbrand gelöscht - hoher Sachschaden befürchtet

Der Brand der Hackschnitzel-Lagerhalle in Piusheim im Landkreis Ebersberg ist laut Kreisbrandrat Andreas Heiß gelöscht. Im Moment werde mit einem Bagger die Dachhaut der Halle geöffnet, um an die restlichen Glutnester zu kommen. Seit dem Morgen hatten Feuerwehrler aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim alle Hände voll zu tun, den Brand zu löschen.

Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig

Das Blockheizkraftwerk selbst ist nicht beschädigt, so Heiß auf BR-Anfrage. Der Einsatz sei personalintensiv gewesen, da viele Atemschutzträger vonnöten waren, so der Kreisbrandrat. Verletzt wurde bei dem Großbrand in der rund 50 mal 20 Meter großen Halle niemand. Ein Feuerwehrler musste vor Ort kurzzeitig vom Rettungsdienst betreut werden, da er Probleme mit dem Kreislauf hatte.

Hoher Sachschaden befürchtet

Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem Sachschaden im oberen sechsstelligen Bereich aus. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.