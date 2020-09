Pistenspaß trotz Corona: Wie die Skigebiete sich vorbereiten

Der erste Schnee ist da und auch wenn da bei manchen erste Vorfreude auf den Winter aufkommt, ist in den Wintersportorten die Unsicherheit angesichts der Corona-Pandemie groß. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will heute in Garmisch-Partenkirchen informieren, wie sicherer Wintertourismus trotzdem möglich ist.

Es darf kein zweites Ischgl geben

Da sind sich alle einig: Es braucht neue Corona-Hygieniekonzepte, die auch im Winter funktionieren. Bayernweit vom Arber bis Zugspitze wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Von Seiten der Skigebiet-Betreiber sei man gut gerüstet, heißt es auf Nachfrage in Garmisch-Partenkirchen.

Maske am Lift - Tickets online

Was sich im Sommer bewährt hat, wird auch im Winter funktionieren, so hofft man. Kapazitäten in Kabinen und Liften sollen begrenzt bleiben und wo es eng wird - zum Beispiel in der Schlange am Lift - soll Maskenpflicht herrschen. Skipässe und Tagestickets sollen, wenn möglich bereits im Vorfeld online geordert werden.

Naturerlebnis statt Après-Ski

In Bayern spielt Après-Ski vielerorts ohnehin keine so große Rolle. Statt dessen boomen seit Jahren Tourenskigehen, Langlaufen oder Winterwandern. Das könnte jetzt Bayern in die Karte spielen, denn diese Aktivitäten finden draußen in der Natur in frischer Luft statt. Abstand ist da kaum ein Problem.

Aiwanger wirbt für "Skifahrn dahoam"

Staatsminister Hubert Aiwanger will heute in Garmisch-Partenkirchen für einen "Winterurlaub dahoam" werben und zusammen mit Vertretern von Tourismus, Gastronomie und Skiverband das Konzept vorstellen, wie Winterurlaub in Bayern trotz Corona-Pandemie sicher sein kann.