Pistaziendieb in Niederbayern aufgeflogen - 50 Kilo im Auto

Ein mutmaßlicher Serien-Dieb hat aus mehreren Supermärkten zentnerweise Pistazien und Schokolade geklaut. Das berichtet die Polizei. Nachdem der 29-Jährige in einem Landshuter Supermarkt von einem Ladendetektiv auf frischer Tat beim Diebstahl mehrerer Packungen Pistazien ertappt worden war, stieß eine herbeigerufene Polizeistreife in dessen Fahrzeug auf mehrere, prall gefüllte Taschen, in denen insgesamt 220 Packungen Pistazien gestapelt waren.

50 Kilo Pistazien und 40 Kilogramm Schokolade

Dazu kamen knapp 400 Tafeln Schokolade. Die Ware stammt offenbar aus mehreren Filialen derselben Ladenkette. Einen Beleg für die Waren konnte der Mann nicht vorweisen. Die Polizeibeamten fanden außerdem Unterlagen mit den Anschriften von Filialen in Bayern und Baden-Württemberg.

Diebesgut vermutlich zum Weiterverkauf bestimmt

Die Nüsse sollten dem Mann aus Osteuropa offenbar einiges an Gewinn bringen. "Wir wissen, dass in Osteuropa so eine Packung Pistazien das Zwei- bis Dreifache wert ist", sagte ein Sprecher der Polizei. Seinen mutmaßlichen Plan zugeben wollte der Mann nicht.

Nüsse und Schokolade für wohltätigen Zweck

Den mutmaßlichen Dieb erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Das Diebesgut wurde von der Verbrauchermarktkette retour genommen. In den Verkauf gelangen die Schokolade und die Nüsse aber nicht mehr – sie sollen, so der Polizeisprecher, wahrscheinlich einem wohltätigen Zweck gespendet werden.