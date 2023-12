"Brauchen endlich Taten": Bayern nach dem neuen Pisa-Schock

"Debakel", "schwärzester Tag", "helle Aufregung": Die Reaktionen auf die erste Pisa-Studie im Jahr 2001 waren heftig. Deutschland Schülerinnen und Schüler hatten schlecht abgeschnitten in dieser internationalen Studie, für die 15-Jährige in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet werden. Schon bald legten Ministerien im Bund und in den Bundesländern Reformprogramme vor. Schulpolitik und die Sorge um das Bildungsniveau im "Land der Dichter und Denker" bestimmten die Schlagzeilen.

Dieses Mal ist es nicht so laut, bisher jedenfalls. Am Dienstag, 22 Jahre nach dem ersten Schock, wurde die neue Pisa-Studie veröffentlicht – und die deutschen Schülerinnen und Schüler schneiden nochmal schlechter ab als damals. Laut der internationalen Vergleichsstudie verschlechterten sich die bundesweiten Leistungen in den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz deutlich. Schwächer hat Deutschland bei Pisa nie abgeschnitten.

Söder: "Schlag ins Gesicht Deutschlands"

Das bayerische Kultusministerium reagierte erstmal zurückhaltend. Ministerin Anna Stolz (Freie Wähler) sagte der Nachrichtenagentur dpa: Die Ergebnisse ließen zunächst nur Rückschlüsse auf Deutschland zu, nicht auf Bayern. Ähnlich äußerte sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei seiner Regierungserklärung im Landtag: Er sprach von einem "Schlag ins Gesicht Deutschlands". In den regionalen Vergleichen stehe Bayern aber "sicherlich deutlich besser da". Söders Rede dominierten andere Themen.

Zur Frage, was genau aus der Pisa-Studie für Bayern folgt, kommen bisher eher allgemeine Aussagen. Die zuständige Ministerin Stolz verspricht auf BR24-Anfrage, man werde "mehr Zeit für die pädagogische Arbeit und die Konzentration auf die Basiskompetenzen" ermöglichen. Bestehende Maßnahmen sollen ausgebaut werden, dazu "Neues geschaffen". Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund solle noch mehr beim Lesenlernen geholfen werden. "Wer gut Deutsch spricht, tut sich in der Schule leichter."

Zwar betont Stolz erneut, dass Bayern im Vergleich mit anderen Bundesländern besser dasteht: "Beim kürzlich erschienenen IQB-Bildungstrend, der ebenfalls bundesweit sehr schlechte Leistungen attestierte, belegte Bayern einen Spitzenplatz." Eines aber mache ihr Sorgen: "Auch in Bayern gehen die Leistungen insgesamt zurück."

BLLV-Präsidentin Fleischmann sauer: "Brauchen endlich Taten!"

Viel eindeutiger reagiert der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) auf die neue Pisa-Studie: ziemlich wütend. "Kann das angesichts von Lehrkräftemangel und den Lerndefiziten seit Corona – die noch lange nicht überwunden sind – irgendwen wundern?", fragt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. "Es reicht jetzt mit den Analysen. Wir brauchen endlich Taten! Und wir müssen auch mal klar nach den Ursachen fragen, auch wenn wir die meisten längst kennen."

Hauptgrund für das schlechte deutsche Pisa-Abschneiden ist laut Fleischmann, dass es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt: "Wir sind zu wenige! Wir können nicht individuell fördern! Und es kommt auf die Qualifikation der Lehrkräfte an!" Neben einer "top Ausbildung" brauche es generell bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte. "Was wir nicht brauchen sind 26 Kinder in einer Klasse, die alle die gleiche Schulaufgabe schreiben", betont die BLLV-Präsidentin.

Fleischmanns Fazit: "Jede Lehrerin und jeder Lehrer und alle, die an einer Schule vor den Kindern und Jugendlichen stehen, wissen, woran es krankt. Nur die Verantwortlichen haben sich in 23 Jahren Pisa anscheinend keine Gedanken über das 'Warum' gemacht."

Grünen-Schulpolitikerin: "Wir brauchen mehr"

Scharfe Kritik kommt gleich am Dienstag auch aus der Opposition im Bayerischen Landtag. "Die Pisa-Ergebnisse spiegeln schonungslos unser veraltetes, verkrustetes bayerisches Schulsystem wider", sagt die bildungspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Gabriele Triebel. Laut ihr hätte die Söder-Regierung in Bayern früher gegensteuern müssen. "Wir brauchen mehr Lehrkräfte und modernen Unterricht, eine gute Ganztagsbildung und multiprofessionelle Teams."

Dass viele Kinder und Jugendliche beim Lesen vergleichsweise schlecht abschneiden, besorgt Michael Schwägerl, den Vorsitzenden des bayerischen Philologenverbandes. Gut lesen zu können sei die Grundlage für eine erfolgreiche Schullaufbahn, das spätere Berufsleben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Auch Schwägerl drängt die Politik: "Genaues Hinschauen und Handeln sind das Gebot der Stunde."

Zur Wahrheit gehört aber auch: Verglichen mit anderen OECD-Ländern fällt Deutschland nicht besonders ab. Bei Mathematik und Lesekompetenz waren die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler in der Pisa-Studie nahe am Durchschnitt der OECD-Staaten, im Bereich Naturwissenschaften sogar etwas darüber.

Grafik: Hauptergebnisse der Pisa-Studie 2022