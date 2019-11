"Pimp Your Town!" bringt Bayreuther Jugend Kommunalpolitik bei

Kommunalpolitik kann durchaus spannend sein. Das können Jugendliche in Bayreuth erfahren. Drei Tage lang dürfen sie beim Demokratie-Planspiel "Pimp Your Town!" (auf Deutsch: "Verbessere Deine Stadt") mitmachen. Der Bayreuther Stadtjugendring hat das Spiel "Pimp Your Town!" in die Stadt geholt.

Jugendliche sollen bei Spiel- und Sportplätzen mitreden

Kommunalpolitik kann Jugendliche direkt betreffen, wenn es beispielsweise um Schulen, Jugendtreffs, Spiel- und Sportplätze geht. Bis einschließlich Mittwoch (13.11.19) entwickeln bei dem Spiel drei Schulklassen eigene Ideen, beraten über Verbesserungsvorschläge, fassen diese in Anträge und treffen Entscheidungen, die später in die wirkliche Ratsarbeit der Stadt Bayreuth eingehen sollen, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Crashkurs für Stadtrats- und Kommunalpolitik

Betreut werden die Jugendlichen von Mitgliedern des Vereins "Politik zum Anfassen e.V." und von Ratsmitgliedern aus Bayreuth. Geplant sind in den kommenden drei Tagen unter anderem ein Crashkurs zur Einführung in die Stadtrats- und Kommunalpolitik. Außerdem werden die Schulklassen in fiktiven Ausschüssen ihre erarbeiteten Anträge vorstellen und darüber in einer gemeinsamen Sitzung abstimmen.

"Pimp Your Town" gibt es seit zehn Jahren

Die Beschlüsse und Ideen der Jugendlichen werden anschließend an die Stadt weitergegeben. Möglicherweise werden sie in den Gremien dann auch behandelt und in der Realität umgesetzt. Das Demokratie-Planspiel "Pimp Your Town!" wurde vom gemeinnützigen Verein Politik zum Anfassen e.V. aus Hannover entwickelt. Seit 2009 veranstaltet der Verein das Planspiel regelmäßig in Städten und Gemeinden und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet. Finanziert wird es vom Bundesprogramm "Demokratie leben!".