Pilze sprießen im Wald – und führen zu kuriosem Polizeieinsatz

Jubelschreie in einem Wald bei Donauwörth haben in dieser Woche einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie waren für Hilferufe gehalten worden, doch Sammler hatten sich nur über Pilze gefreut. Die sprießen gerade überall in Schwaben, sagt ein Experte.