Pilzbefall nach regnerischen Wochen in fränkischen Weinbergen

Peronospora heißt er, wird auch "falscher Mehltau" genannt. Dabei handelt es sich um einen Pilz, der sich in diesem Jahr wieder in fränkischen Weinbergen ausbreitet. Der Peronosporapilz ist seit dem 19. Jahrhundert in Europa präsent und braucht viel Wasser und Feuchtigkeit, um aktiv zu werden. Das Wetter der vergangenen Wochen war für den Pilz also ideal. Er befällt hauptsächlich die Blätter, aber auch junge Weinbeeren – diese trocknen dann ein und fallen ab. 2016 ist der Pilz zuletzt in Franken aufgetreten. Aktuell treibt er wieder so manchem fränkischen Winzer die Sorgenfalten auf die Stirn.

Pilzbefall von Weinbergen in Unter- und Mittelfranken

In manchen fränkischen Weinbergen hat sich der Pilz "Peronospora" ausgebreitet und vereinzelt für Schäden gesorgt. Das bestätigte der Weinbauring Franken auf Anfrage von BR24. Besonders betroffen sind Winzer in Regionen, in denen es dieses Jahr viel geregnet hat. Dazu gehören die Region rund um Frickenhausen sowie manche Weinberge im Steigerwald oder auch im Taubertal. Auch im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim gibt es nach Informationen von BR24 Weinberge, die besonders vom Pilzbefall getroffen wurden.

Wohl keine massiven Ernteeinbußen für Winzer

Massive Ernteeinbußen erwartet die Geschäftsführerin des fränkischen Weinbaurings Beate Leopold aber bislang nicht. Totalausfälle für Winzer könnten zwar vereinzelt vorkommen, aber alles in allem habe sie die Hoffnung auf eine "normale" Ernte im Vergleich zu den Vorjahren. In den vergangenen zwei Jahren haben einmal die enorme Trockenheit und einmal ein starker Frost im Frühjahr bei fränkischen Winzern für teils enorme Ernteeinbußen gesorgt. Daher freut man sich in diesem Jahr über den Regen. "Wir hatten auch Glück, dass wir überwiegend keinen Hagel hatten und die Weinberge trotz Regen gehalten haben, es gab keine starke Erosion", sagt Beate Leopold.

Von einer weiteren, möglicherweise für die Ernte kritischeren Ausbreitung des Peronosporapilzes geht Beate Leopold derzeit nicht aus. Gebiete, in denen der Pilz aktuell noch nicht aufgetreten ist, könnten von Ernteausfällen verschont bleiben, denn mit fortschreitender Reife könne der Pilz sich nicht mehr so gut auf der Pflanze ausbreiten und dementsprechend weniger Schaden anrichten.

Keine Auswirkungen auf Qualität des Weins

Da aktuell noch Wasser im Boden ist, könnten die Weinreben gut weiter wachsen und neue Blätter austreiben, so Leopold. Mit entsprechender Bewirtschaftung könnte dann ein größerer Schaden bei den Winzern vermieden werden. Auf die Qualität des Weins hat der Pilz im Normalfall keine Auswirkungen. Lediglich dann, wenn viel Laub befallen ist, könne der Wein beeinträchtigt werden – denn die Blätter sind aufgrund der Photosynthese etwa für die Zuckerbildung in den Trauben verantwortlich.

Regen erschwerte Weinbergs-Bewirtschaftung enorm

Regnerisches Wetter begünstigt den Pilz auf verschiedene Arten, erklärt Beate Leopold. Zum einen braucht der Pilz die Feuchtigkeit, um wachsen zu können. Zum anderen hätte das Wetter der vergangenen Wochen es den Winzern oft unmöglich gemacht, ihren Weinberg zu bewirtschaften. Wegen des nassen und schlammigen Bodens war es für die Winzer schwierig bis unmöglich, mit ihren Traktoren oder anderen Maschinen den Weinberg zu befahren. Außerdem wäscht der Regen oft auch entsprechendes Spritzmittel ab, das gegen den Pilz eingesetzt wird, bevor es wirken kann.