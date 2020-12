Pilotversuch mit Corona-Schnelltests an Erlanger Realschule

Als eine der ersten Schulen in Bayern hat die Realschule am Europakanal in Erlangen eine Corona-Schnelltest-Aktion gestartet. Damit sollen sich Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse auf freiwilliger Basis testen lassen können, teilte das Bayerische Innenministerium mit. Rund 100 Schülerinnen und Schüler nahmen am Morgen teil.

Schnelltests, damit Schulen offen bleiben können

Bei einem Besuch der Aktion sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dazu: "Ich glaube, dass diese Schnelltests in den nächsten Wochen viel weiter noch vorangetrieben werden müssen." Ziel sei es, dass "nicht bei jeder Infektion gleich eine ganze Schule lahmlegen zu müssen", so Herrmann. Mit den Schnelltests könne man ausmachen, wer tatsächlich infiziert ist und in Quarantäne muss und wer weiter am Unterricht teilnehmen kann.

Herrmann kündigt Teststrategie für den Schulalltag an

Entsprechende Tests stünden in Bayern mittlerweile zur Verfügung, so der Innenminister. Herrmann kündigte eine entsprechende Teststrategie an. "Jetzt muss sehr schnell die Entscheidung vorangebracht werden, wie wir das im Schulalltag entsprechend auch umsetzen", sagte er.

Alle Corona-Schnelltests am Morgen negativ

An dem freiwilligen Pilotversuch hatten sich insgesamt 100 Menschen beteiligt, darunter ein Teil der Zehntklässlerinnen und Zehntklässler sowie die anwesenden Lehrkräfte der Realschule am Europakanal. Die Ergebnisse der Schnelltests fielen allesamt negativ aus. Bei dem Pilotversuch hatte ein Laborteam die Abstriche entnommen.

Schulen sollen Schnelltests durchführen – geht das?

Prinzipiell sollen die Schulen diese Tests allerdings auch selbst durchführen können. Schulleiter Markus Bölling zeigte sich nach dem Pilotversucht diesbezüglich aber skeptisch. Gerade wenn mehr Schülerinnen und Schüler getestet werden, sei das sehr aufwendig. "Das können wir als Schule nicht leisten. Das müsste professionell durchgeführt werden", so Bölling. Was er sich dagegen vorstellen kann, sind kleiner angelegte Tests: Etwa wenn Lehrer sich mit Hilfe des Schnelltests gegenseitig auf das Coronavirus testen.