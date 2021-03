Pilotprojekt von Bosch: Brennstoffzelle am Bamberger Busbahnhof

Der Automobilzulieferer Bosch testet in Bamberg zusammen mit den Stadtwerken erstmals eine stationäre Brennstoffzelle im Realbetrieb. Das haben Bosch und die Stadtwerke Bamberg in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Bisher sei die Anlage nur in den Werken getestet worden.

Bamberg: Brennstoffzelle versorgt 20 Haushalte mit Strom

Die zwei Meter hohe, kühlschrankgroße Anlage steht am Zentralen Omnibus-Bahnhof in Bamberg und versorgt mehr als 20 Haushalte mit Strom. Die produzierte Abwärme nutzt eine Bäckerei zum Heizen und zur Warmwasseraufbereitung. Das Kleinkraftwerk wird mit Erdgas betrieben, ist aber auch geeignet für Wasserstoff. Laut Bosch und den Stadtwerken spart die Brennstoffzelle auch im Betrieb mit Erdgas bis zu 40 Prozent an klimaschädlichen CO2-Emissionen.

Bosch will Brennstoffzellen-Produktion in Oberfranken fördern

Wird die Brennstoffzelle mit Wasserstoff betrieben, fallen keine CO2-Emissionen an. Bereits heute betreibt Bosch mehr als 20 Pilotanlagen an seinen Standorten. Insgesamt arbeiten in der Brennstoffzellen-Produktion von Bosch inzwischen 250 Beschäftigte. Allein in Bamberg sind es schon über 100 Mitarbeiter, teilt das Unternehmen mit.

Bis Ende 2024 will Bosch einen dreistelligen Millionenbetrag in die Produktion von Brennstoffzellen investieren. Auch das Werk in Bamberg profitiert davon. Stationäre Brennstoffzellen könnten künftig zur dezentralen Energieversorgung etwa in Stadtquartieren oder Kliniken zum Einsatz kommen.