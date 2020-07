vor 12 Minuten

Pilotprojekt: Volkach macht Altstadt für Autos dicht

In Volkach tritt am 1. August ein Durchfahrtsverbot für die Altstadt in Kraft. Die Regelung gilt drei Monate lang für die Wochenenden, jeweils von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr. An Feiertagen wird das Verbot auf den ganzen Tag ausgeweitet.