Pilotprojekt: Recycling-Beton im Nürnberger Volksbad

Die Bodenplatte für das neue Schwimmbecken in der früheren Frauenschwimmhalle ist bereits gegossen. Von außen ist nichts zu sehen. Doch das Material hat es in sich. Bei der Sanierung des Nürnberger Volksbads wird Recycling-Beton verwendet. Rund 85 Prozent aller Bauteile aus Stahlbeton werden aus diesem ressourcenschonenden Material hergestellt, erklärt Bürgermeister Christian Vogel (SPD) bei einem Baustellenbesuch.

Jugendstil-Perle verlor ihren Glanz

Das Jugendstilbad am Nürnberger Plärrer ist seit längerem eine Großbaustelle. Seit knapp einem Jahr wird der Bau saniert. Im Jahr 1914 wurde das Volksbad eröffnet. Es entstand eine Badeanstalt, die weit über die Grenze Nürnbergs hinaus bekannt wurde. Auch die zwischenzeitliche Schließung des Volksbads vor nunmehr 29 Jahren sorgte für überregionale Schlagzeilen. Die Betriebskosten waren damals zu hoch und eine Sanierung zu teuer. Nachdem die denkmalgeschützte Immobilie jahrelang leer stand und immer weiter verfiel, hat der Stadtrat im Jahr 2020 beschlossen, das Volksbad wieder als Bad zu beleben.

Denkmalschutz und moderne Technik

"Das neue Nürnberger Volksbad wird – und das ist schon jetzt sicher – ein echtes Bäder-Highlight in Nürnberg und weit darüber hinaus", sagt Bürgermeister Vogel beim Baustellenbesuch. Die Herausforderung: Denkmalschutz und moderne Hallenbadtechnik müssen unter einen Hut gebracht werden. "Das Projekt zeigt, wie modern ein Hallenbad dennoch gestaltet sein kann und es zeigt, wie effizient man mit Energie und Baustoffen umgehen kann", sagt Vogel. Deshalb werde erstmals in einem städtischen Hochbauprojekt Recycling-Beton verwendet.

Zur BR24-Themenseite Nachhaltigkeit

Aus alt mach' neu

Durch den Einsatz von wieder aufbereitetem Beton werden natürliche Kies- und Splitt-Vorkommen geschont. Im Fall des Volksbads sind das 750 Tonnen Naturmaterial, das nicht abgebaut werden muss. Zum Einsatz kommt stattdessen Bauschutt, der direkt nach dem Abbruch eines Gebäudes zerkleinert wird. Betonteile von Abrisshäusern werden direkt nach dem Abbruch eines Gebäudes noch auf der Baustelle zerkleinert und gemahlen. Die so entstandenen Splitter ersetzen dann den Kies im neuen Beton, erläutert Harald Braun vom Solnhofer Betonwerk, das den Werkstoff herstellt.

Es müsse dann nur noch Wasser, Sand und Zement zugegeben werden. Der Bauschutt für den Recyclingbeton des Volksbads stammt von einer Großbaustelle im Nürnberger Süden - dem Bauprojekt Lichtenreuth, wo ein neuer Stadtteil und die neue Technische Universität entstehen.

Kurze Wege verbessern Umweltbilanz

Der neue Beton wird ebenfalls in Nürnberg gemischt. Durch die kurzen Transportwege verbessere sich die Umweltbilanz des Recycling-Betons zusätzlich, sagt Braun. Umfangreiche Laboruntersuchungen haben nach seinen Worten ergeben, dass das wieder aufbereitete Material alle Stabilitäts- und Sicherheitsanforderungen erfülle.

Stadt Nürnberg will Vorreiter und Vorbild sein

Die Volksbad-Sanierung soll auch beispielgebend für andere Bauprojekte in der Region sein. So wird Recycling-Beton in der Schweiz bisher bereits in rund 2.000 Bauwerken genutzt. Die Stadt Zürich empfehle beispielsweise, alle öffentlichen Gebäude mit diesem ressourcenschonenden Material zu bauen, sagt Beton-Hersteller Braun. "Wir wollen in Franken Vorbild beim umweltfreundlichen Bauen sein", ergänzt Bürgermeister Vogel.

Eröffnungstermin steht schon fest

Der Zeitplan für die Volksbad-Sanierung ist davon nicht betroffen. "Es läuft wie geplant. Am 14. Dezember 2024 planen wir die Eröffnung", gibt sich Vogel zuversichtlich. Insgesamt sollen drei Schwimmhallen, unter anderem eine für das Schulschwimmen, und ein großer Wellnessbereich entstehen. Die Kosten der Sanierung liegen bei 56 bis 57 Millionen Euro, sagt Vogel. 30 Millionen Euro kommen als Fördergelder von Land, Bund und vom Denkmalschutz, so Vogel. Die Stadt Nürnberg bezahle den Rest.