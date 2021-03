Pilotprojekt: Niedergelassene Ärzte impfen im Landkreis Fürth

Es ist Samstagvormittag und nach und nach treffen in der Praxis von Dr. Michael Hubmann in Zirndorf Lehrkräfte ein, die sich impfen lassen wollen. Das Praxisteam hat im Vorfeld Schulen kontaktiert, in denen sie bereits Reihentestungen durchgeführt haben. Im Zuge des Impf-Pilotprojektes hat Dr. Hubmann den Schulen angeboten, das Personal zu impfen, wenn Interesse besteht.

Drei niedergelassene Ärzte setzen an diesem Tag in Zirndorf die Spritzen. Dass ab Anfang April flächendeckend in Bayern niedergelassene Ärzte die Corona-Schutzimpfung verbreichen dürfen, begrüßt der Arzt. "Sie werden Praxen mit mehreren Standorten haben, die dann vielleicht einen davon in die Impfkampagne einbringen. Wir werden Kollegen haben, die sagen, ich mach' das vorübergehend, weil es mir wichtig ist, etwa Mittwochnachmittag und es wird Kollegen geben, so wie bei uns heute, die das Wochenende nutzen werden."

Impfbündnis aus Ärzten, Apothekern und Impfzentren

Künftig sollen Apotheken in Bayern den Impfstoff an die Praxen liefern. Wie viele Impfungen dann wirklich durchgeführt werden können, ist abhängig von der Impfstoffmenge. Dr. Hubmann ist der Überzeugung, dass die Kooperation mit den Apotheken ein wichtiger Baustein des bayerischen Impfbündnisses ist. "Es wird der übliche Weg des Bestellens eines Impfstoffes sein, wie wir das für alle anderen Impfstoffe auch kennen", so Hubmann. Der Impfstoff werde unter Beibehaltung der Kühlkette von dem Lieferdienst oder der Apotheke in den Praxen abgegeben. "Da muss man sagen, das ist ja Standard, das machen wir ja jeden Tag mit allen anderen Impfstoffen auch."

An diesem Samstag wurden in der Zirndorfer Praxis von Dr. Hubmann rund 70 Lehrkräfte und Mitarbeitende von Schulen geimpft. Das Ärzte-Team ist überzeugt davon, dass mit dem Impfstart in den bayerischen Praxen ab April das Impftempo deutlich angehoben werden kann - natürlich immer unter Berücksichtigung der Priorisierung.