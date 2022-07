Pilotprojekt "Losland": Leupoldsgrün will "enkeltauglich" werden

Zur einer öffentlichen Diskussionsrunde im Rahmen des bundesweiten Demokratie-Projektes "Losland" sind in Leupoldsgrün im Landkreis Hof mehr als 40 Personen zusammengekommen. Wie es auf Nachfrage des BR heißt, hätten neben den zwölf ausgewählten Projektteilnehmern auch rund 30 Gäste teilgenommen. "Wenn man überlegt, wie klein unsere Gemeinde ist, dann ist das schon gut", so die Bürgermeisterin der 1.250-Einwohner-Gemeinde, Annika Popp (CSU,) im BR-Gespräch.

Themen, die die sogenannten "Zukunftsräte" während des Workshops besprochen haben, seien unter anderem die Zukunft des Dorfladens, die Verbesserung der Anbindung an den ÖPNV oder eine bessere Organisation der Nachbarschaftshilfe gewesen.

Oberfrankens bester Dorfladen steht übrigens in Steinwiesen im Landkreis Kronach.

Gemeinderäte und "Zukunftsräte" arbeiten zusammen

Themen waren aber ebenso Wanderwege, Blühwiesen, generationsübergreifende Angebote und die Gestaltung des Dorfplatzes. Am Ende der Veranstaltung sei klar gewesen, dass sich die "Zukunftsräte" auch weiterhin treffen wollten. Die Hoffnung der Bürgermeisterin: Dass es nicht nur bei Ideen bleibt, sondern auch an die konkrete Umsetzung geht. Anfang August ist nun eine Sitzung des Gemeinderats mit den "Zukunftsräten" geplant. Dann sollen die Ideen des Projektes für den Gemeinderat aufgearbeitet und in einer Sondersitzung präsentiert werden.

Bundesweit zehn Kommunen an "Losland" beteiligt

Insgesamt sind bundesweit zehn Kommunen an dem Projekt "Losland" beteiligt. Ziel ist, über die Bürgerbeteiligung das Demokratieverständnis zu stärken. Gleichzeitig sollen die Menschen vor Ort konkrete Ideen für die "Enkeltauglichkeit" der einzelnen Städte und Gemeinden entwickeln. Die Ergebnisse des Verfahrens sollen auch auf Länder- und Bundesebene eingebracht werden, heißt es vom Verein "Mehr Demokratie" aus Berlin, der das Projekt mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert.

Die Bundeszentrale für politische Bildung fördert die "Zukunftsräte" in den zehn Kommunen mit insgesamt rund 470.000 Euro.