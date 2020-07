Pilotprojekt "Kunstgrundschule": Fichtelgebirge erhält Zuschlag

Zwei Schulen im Fichtelgebirge haben den Zuschlag bei einem Pilotprojekt bekommen und kooperieren nun für bestimmte Zeit im Rahmen einer sogenannten Kunstgrundschule. Künftig arbeiten Schüler der Maximilian-von-Bauernfeind-Grundschule in Arzberg zusammen mit Künstlern der Jugendkunstschule Fichtelgebirge in Wunsiedel für die nächsten vier Schuljahre zusammen.

Pilotprojekt "Kunstgrundschule" vereint Schüler und Künstler

Die Jugendkunstschule Fichtelgebirge, die seit zwei Jahren existiert, ist eine dezentrale Einrichtung und normalerweise mit einem Transporter unterwegs. Für das Projekt kommen die Mitarbeiter der Jugendkunstschule mit Künstlern an die Grundschule. Die sollen dann mit den Kindern und Jugendlichen zusammen arbeiten. Durch das vom Lehrplan losgelöste Konzept gebe es keinen Leistungsdruck, so Stefan Frank, Vorsitzender der Jugendkunstschule Fichtelgebirge. Die Kinder könnten in offenen Werkstätten ihre Kreativität ausleben.

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus vergibt im Zuge des Pilotprojekts "Kunstgrundschule" bayernweit pro Regierungsbezirk eine Förderung.