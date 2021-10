Pilotprojekt in Köln: Muezzin-Ruf auch in Bayern denkbar?

Gemischte Reaktionen auf das Projekt

Die Reaktionen auf das Projekt fallen gemischt aus - auch innerhalb der muslimischen Community. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hält die Erlaubnis für einen Ausdruck von Respekt. Der "Azan", also der Muezzin-Ruf, sei integraler Bestandteil des muslimischen Gebets und eine Selbstverständlichkeit in vielen Ländern Europas und in den USA, sagte Mazyek der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Der Leiter des Osnabrücker Islaminstituts Bülent Ucar bezeichnete die Kölner Entscheidung als "überfällig". Bislang habe man den Islam in Deutschland eher verdrängt - in Hinterhofmoscheen und Wohngebiete, sagte Ucar der Zeitung und ergänzte: "Der Muezzin-Ruf am Freitag macht die religiöse Pluralisierung in Deutschland sichtbar." Allerdings empfiehlt Ucar einen Ruf ohne Lautsprecher, um die Nachbarschaft nicht "allzu sehr" zu stören.

Frauen fürchten, muslimisches Patriarchat werde gestärkt

Als nicht zwingend für ihre persönliche Religionsfreiheit sieht die nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) den Muezzin-Ruf an. "Viele Muslime sehen das ähnlich", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Die aktuelle Debatte um Muezzin-Rufe in Köln bezeichnete die Politikerin als "nicht hilfreich für das gesellschaftliche Miteinander".

Kritik kommt auch von der türkischstämmigen Soziologin und Publizistin Necla Kelek. "Ausgerechnet eine Frau als Oberbürgermeisterin bestätigt diesen Männern, dass dieses Gesellschaftsbild in Ordnung ist - mitten unter uns", zitiert sie die Zeitung. "Wenn Allahu Akbar gerufen wird, kommen Männer zusammen. Die Männer, die ihre Frauen zu Hause haben." Diese Frauen dürften laut ihren Männern keinen Platz in der Öffentlichkeit haben - "daher auch das Kopftuch, falls sie sich in der Öffentlichkeit bewegen sollten", so die Islam-Expertin. Ähnlich äußert sich auch die türkischstämmige Rechtsanwältin und Moschee-Gründerin Seyran Ates auf Twitter. Kirchenglocken dürften auch von Frauen geläutet werden. "In den Moscheen aber, um die es geht, wird niemals die Stimme einer Frau zu hören sein." Eine Stimme bekomme nur das religiöse Patriarchat. Und das sei in vielen Gemeinden schon ohrenbetäubend laut.

In Bayern gibt es Streit um Minarette auch ohne Muezzin

Üblicherweise ertönt der muslimische Gebetsruf von einem Minarett. In Bayern gibt es mehrere Moscheen mit Minarett, die sich auch ohne Muezzin-Ruf der Kritik ausgesetzt sehen.

Zuletzt gab es Streit um geplante Regensburger DITIB-Moschee, in Deggendorf wurde über die Höhe des Minaretts gestritten. In Pfaffenhofen dagegen gehört die Moschee samt Minarett inzwischen dazu.