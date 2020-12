Pilotprojekt in Ingolstadt: Medikamente per Drohne

Der Flug ist fast lautlos. Mit drei kleinen Elektro-Propellern surrt die Drohne über das Testgelände in Gilching bei München. Hier sitzt der Entwickler und Hersteller der kleinen, weißen Trinity-Fluggeräte. Sie sehen aus wie Modell-Segelflieger. Spannweite: über 2 Meter, Gewicht: keine fünf Kilo.

Diese Drohnen der als Start-Up begonnenen Firma Quantum Systems sollen die Zukunft sein für den eiligen Medikamententransport. Durch ihre verstellbaren Propeller können sie senkrecht starten und landen. Am Klinikum Ingolstadt ist nun das Pilotprojekt „Med in Time“ gestartet. Ziel in zwei Jahren: der Medikamententransport per Drohne. Der Bund fördert das Projekt mit rund einer Million Euro.

Technische Herausforderungen für die kommenden Jahre

Firmengründer Florian Seibel sieht noch viel Entwicklungsarbeit in dem auf zwei Jahre angelegten Projekt. Denn gerade in den Wintermonaten können schnell die Propeller einfrieren. "Das sind technische Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren meistern müssen, um eben solche kleinen Propeller enteisen zu können.“

Drohne in einer halben Stunde am Krankenhaus

Die eiligen Medikamente, die Leben retten, sind in einer kleinen Box im Rumpf der Drohne verstaut. Testpartner ist das Klinikum Ingolstadt, das in der Region über den größten Vorrat an Notfallmedikamenten verfügt. Es beliefert Rettungsdienste und Krankenhäuser der Umgebung – wie das in Pfaffenhofen an der Ilm. So benötige der Auto-Kurier bei normalem Verkehr vom Ingolstädter Westen nach Pfaffenhofen rund 50 Minuten – aber nur bei normalem Verkehr, sagt Klinik-Apothekenleiter Peter Linhardt: "Dagegen ist eine Drohne, da es in der Luft kaum Staus gibt, wahrscheinlich immer in 30 bis 35 Minuten vor Ort.“ Maximal 100 km/h schnell sind die Trinity-Drohnen, je nach Wind. Bei starkem Sturm müssen sie allerdings am Boden bleiben.