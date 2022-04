Pilotprojekt in Hösbach: Mehr Sicherheit für Radfahrer

Auf dem Asphalt der Ortsdurchfahrt von Hösbach sind die ersten stilisierten Radfahrer mit Richtungspfeilen schon aufgebracht. Damit startet in der Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg ein bundesweit einzigartiges Pilotprojekt. Die Bilder auf der Straße im Abstand von 30 Metern sollen für mehr Sicherheit für Radfahrer sorgen.

Ein Jahr Testphase für Piktogramme

Für einen abgeteilten Weg für Radfahrer ist die Ortsdurchfahrt zu eng. Deswegen hat sich die Gemeinde für die Lösung mit den Piktogrammen entschieden. Der Radverkehr soll so sichtbarer gemacht werden. Über den Zeitraum von einem Jahr soll getestet werden, ob die Piktogramme funktionieren. Laut dem Staatlichen Bauamt Aschaffenburg werden dazu Verkehrsbeobachtungen, Zählungen und Befragungen durchgeführt. Ist das Hösbacher Pilotprojekt erfolgreich, könnten auch andere Kommunen in Bayern die Piktogramme bekommen.

Viel Verkehr auf der B26 in Hösbach

Die Hauptstraße Hösbach ist mit über 10.000 Fahrzeugen am Tag, davon 330 Fahrzeugen des Schwerverkehrs, hochbelastet. Hinzu kommt die Bedarfsumleitung für die Bundesautobahn A3. Außerdem ist der Straßenraum entlang der B26 eine wichtige innerörtliche Einkaufs- und Versorgungsachse. Viele örtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs liegen an der Hauptstraße. Daher bewegen sich in diesem Straßenraum auch viele zu Fuß und mit dem Fahrrad.