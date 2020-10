Pilotprojekt in Bayern: BRK Bayreuth startet App für Blutspender

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Bayreuth startet am Dienstag (13.10.20) eine App, auf der Blutspender Dankespunkte sammeln können. Wie der Kreisverband Bayreuth in einem Schreiben mitteilt, sei das Bonusprogramm ein Pilotprojekt in Bayern.

BRK Bayreuth: App würdigt Blutspender

Dank der App, die in Kooperation mit einem Bayreuther Startup-Unternehmen entstanden ist, sollen Blutspenden noch mehr gewürdigt werden. Bisherige kleine Geschenke werden durch das neue System erweitert, bei dem die gesammelten Punkte in größere Prämien eingetauscht werden können.

Jeder Dritte ist auf ein Blutprodukt angewiesen

Nach Angaben des BRK werden in Bayern täglich etwa 2.000 Blutspenden für die Versorgung von Verletzten und Kranken benötigt. Jeder Dritte sei zumindest einmal in seinem Leben auf ein Blutprodukt angewiesen, aber nur etwa jeder Zwanzigste geht in Bayern zur Blutspende. Zudem hatte sich die Corona-Pandemie zuletzt auf Blutspenden ausgewirkt.