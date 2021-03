Pilotprojekt in Aschaffenburg: Corona-Impfung in Hausarztpraxen

Der Pieks beim Hausarzt: In einem Pilotprojekt testen Stadt und Landkreis Aschaffenburg ab sofort die Corona-Impfung in Hausarztpraxen. An dem Projekt beteiligen sich sechs Praxen, vier im Landkreis Aschaffenburg und zwei in der Stadt. Jede Praxis hat 50 Corona-Impfdosen bekommen, heißt es von Stadt und Landkreis Aschaffenburg. Nun sollen in den Arztpraxen die ersten Corona-Impfungen an Menschen aus der Prioritätengruppe 1 verabreicht werden. Dazu gehören zum Beispiel Menschen, die über 80 sind oder die im medizinischen Bereich arbeiten.

Probelauf in Aschaffenburg für bayernweiten Regelbetrieb

Ziel dieses Projekts ist es, dass mit einer geringen Zahl an Impfdosen bereits Abläufe und Infrastruktur erprobt werden, bevor der bayernweite Regelbetrieb der Impfungen in Arztpraxen im April startet. Der Weg über die Hausärzte sei der schnellste Weg und am praktikabelsten, sagte Aschaffenburgs Landrat Alexander Legler (CSU). So könne man auch Menschen erreichen, die nicht so mobil sind. Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) sagte, dass bei einem Regelbetrieb eine Erhöhung die Impfstoffzuteilung unerlässlich sei. "Am Ende ist es jede einzelne Impfung, die einen Beitrag für die Allgemeinheit leistet", so Herzing weiter.

Bayerische Hausärzte sollen ab 1. April gegen Corona impfen

In Bayern sollen Hausärzte laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ab dem 1. April gegen Corona impfen können. Ziel ist es, so "früh wie möglich" mit den Impfungen in den Arztpraxen zu beginnen. Voraussetzung ist, dass genügend Impfstoff vorhanden ist, sagte der Gesundheitsminister am 12. März in einem Bayern 1-Interview.