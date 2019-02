Pilotprojekt "Hofer Landbus"

Die Bewohner des Landkreises können den Landbus per App oder Telefon für mehr als 200 virtuelle Haltestellen bestellen. Dabei seien sie nicht an Buslinien oder Fahrzeiten gebunden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

Eine Fahrt kostet 3 Euro

Das Pilotprojekt startet in den nächsten Monaten zwischen Rehau und Regnitzlosau (beide Lkr. Hof). Eine Fahrt kostet drei Euro. Die virtuellen Haltestellen liegen in den Gemeinden und den Gemeindeteilen in einem Abstand von rund 200 Metern und sind damit einfach zu erreichen. Außerdem werden sie mit kleinen Schildern oder Aufklebern gekennzeichnet.

Landkreis Hof ist Vorreiter

Nach der Testphase soll das Konzept auf den ganzen Landkreis ausgeweitet werden. Der Landkreis Hof sei der erste überhaupt, der mit diesem neuen System arbeite, so Landrat Oliver Bär (CSU). Der ÖPNV werde dadurch wesentlich attraktiver.