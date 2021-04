Hof sucht Coronaviren mittels Gurgeltests

Die Grund- und Mittelschulen in Stadt und Landkreis Hof beteiligen sich ab heute am bayerischen Pilotprojekt für Corona-Gurgeltests. Dreimal pro Woche gurgeln die Schüler dabei vor Schulbeginn im Pausenhof mit Kochsalz-Lösung. Das anschließende Testergebnis dieser Gurgelspuck-Proben soll dann innerhalb eines Tages vorliegen.

Inzidenzwert in Hof bundesweit spitze

Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzwerte in der Region Hof ist zwar weiterhin nur Distanzunterricht möglich. Die Gurgeltests werden aber in den Notbetreuungen der Grund- und Mittelschulen durchgeführt. Dafür ist nach Informationen des Schulamts aktuell rund ein Drittel der insgesamt 2.500 Grund- und Mittelschüler angemeldet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für die Stadt Hof derzeit einen Inzidenzwert von 587. Das ist der bundesweit mit Abstand höchste Wert. Der Landkreis Hof liegt mit einem Wert von 451,5 auf dem bundesweit dritten Platz.

Finanziert werden die Gurgeltests vom bayerischen Gesundheitsministerium. Dafür wurde die Region Hof nun wie zuvor bereits Schulen im Landkreis Wunsiedel, Erlangen und Regensburg in ein Pilotprojekt aufgenommen.

So funktioniert der Gurgeltest für Schüler

Die Tests funktionieren einfach: Die Kinder gurgeln mit einer Kochsalz-Lösung und spucken die Lösung dann in ein Röhrchen. Gruppenweise werden die Proben dann mittels der sogenannten Pooling-Methode untersucht. Das Ergebnis dieses PCR-Tests liegt dann innerhalb weniger Stunden vor.

Hersteller: Gurgelprobe ist hoch sensitiv

Da der Test hochsensitiv sei, schlage er auch an, selbst wenn die Kinder noch keine Symptome zeigen, so das Unternehmen "21Dx", das diese Gurgeltests bereits seit einigen Wochen an Schulen im Landkreis Wunsiedel durchführt. Sollte die Gurgelprobe einer Schülergruppe positiv sein, wird jedes Teströhrchen der Gruppe einzeln untersucht. Derweil wird die Gruppe in Quarantäne geschickt.

Gurgeltest angenehmer als Nasenabstrich

Die Eltern müssen der Durchführung der Gurgeltests zustimmen. Im Landkreis Wunsiedel ist dies bisher auf große Zustimmung gestoßen, da die Testmethode für Kinder angenehmer sei als die Nasen- oder Rachenabstriche, heißt es aus dem Wunsiedler Schulamt.

Großteil der Lehrer in der Region Hof ist geimpft

Für die Lehrerinnen und Lehrer der Grund- und Mittelschulen in Stadt und Landkreis Hof fanden zum Ende der Osterferien Schulungen statt. Sie sind bei den Gurgeltests vor Unterrichtsbeginn für das Einscannnen der Barcodes auf den Teströhrchen der einzelnen Kinder zuständig. Ein Großteil der Lehrkräfte an den Grund- und Mittelschulen in der Region Hof ist inzwischen geimpft, so Schulamtsleiter Stefan Stadelmann.

Teststellen verlängern Öffnungszeiten

Da die Gurgeltests heute erstmals stattfinden, mussten die rund 840 Kinder, die für die Notbetreuungen in der Region Hof angemeldet sind, am Wochenende einen Schnelltest an einer der rund 30 Teststationen in Stadt und Landkreis Hof durchführen lassen. Dafür waren die Öffnungszeiten der ehrenamtlich betriebenen Teststellen verlängert worden.