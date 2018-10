Pilotprojekt: Gewalt gegen Polizei wird schneller bestraft

Mit einem neuen Konzept sollen Gewaltdelikte gegen Polizisten und Rettungskräfte effizienter verfolgt und die Täter schneller bestraft werden. Das Pilotprojekt hat die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg zusammen mit dem Polizeipräsidium der Oberpfalz entwickelt und jetzt in Nürnberg vorgestellt.

Das Ziel sei es, die Ermittlungsverfahren zu beschleunigen, so Generalstaatsanwalt Lothar Schmitt. "Die Täter sollen wissen, die Strafe folgt auf den Fuß", betont Schmitt. Im Schnitt dauern die Ermittlungen bisher zwölf Wochen, in Zukunft soll die Bearbeitungsdauer auf zwei Wochen verkürzt werden.

Pilotprojekt startet am 1. November in der Oberpfalz

Das Konzept soll am 1. November in der Oberpfalz starten. Im Mai 2019 wird Bilanz gezogen. Ist das Konzept erfolgreich, soll es auf ganz Bayern ausgeweitet werden, sagte Justizminister Winfried Bausback (CSU).

Durch schnellere Ermittlungsverfahren werde ein deutliches Signal an die Täter ausgesendet. Dadurch sollen die Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte zurückgedrängt werden, so Bausback.

Zahl der Angriffe auf Polizisten nimmt zu

In den vergangenen Jahren nahm Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte zu. Wurden 2010 noch 6.278 Fälle von Gewalt gegen Polizisten in Bayern verzeichnet, waren es im vergangenen Jahr 7.334 Fälle. In der Oberpfalz gab es seit 2010 im Schnitt mehr als 500 gewalttätige Übergriffe, im vergangenen Jahr wurde erstmals die Marke von 600 Delikten überschritten.