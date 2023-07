Pilotprojekt in Bayern geplant: Ex-Häftlinge helfen Jugendlichen

Künftig sollen Ex-Häftlinge in Schulklassen und Jugendgruppen einen Einblick in ihre persönlichen Haft-Erfahrungen bieten. Dabei könnten sie bei vielen Jugendlichen die Vorstellung vom coolen Gangster-Lebensstil entzaubern - so die Pläne für das geplante Pilotprojekt der Stadtmission Nürnberg Es soll sich an dem Modell „Gefangene helfen Jugendliche e.V.“ in Hamburg orientieren, mit dem es dort seit 12 Jahren gute Erfahrungen gäbe.

Auch Besuche im Gefängnis geplant

Vorgesehen sind außerdem Besuche in der JVA Nürnberg. "Die Akzeptanz bei den Jugendlichen ist viel höher wenn sie merken, dass es sich um echte Erfahrungen handelt", so Kay Putsche von der Stadtmission, der den "Arbeitskreis Resozialisierung" (AK Reso) leitet. "Die ehemaligen Straftäter wissen eben wirklich, wovon sie sprechen und das entfaltet eine größere Wirkung als noch so große Bemühungen von sozialpädagogischen Fachkräften".

Auch Hilfe bei Wiedereingliederung

Neben der Präventionsarbeit für die Jugendlichen soll das Projekt auch straffälligen Jugendlichen nach der Haftentlassung bei der Wiedereingliederung helfen. Ausgesucht werden die Ex-Häftlinge für das Projekt nach einem strengen Kriterienkatalog. Kay Putsche hat bereits zwei zukünftige Mitarbeiter gefunden, die für den Einsatz geschult werden sollen.

Idee von Ex-Häftlingen

Mittelfristig ist geplant, dass sich das Projekt selbst trägt. Der Auftakt aber müsse über Spenden finanziert werden, so die Stadtmission – und bittet um Spenden. Ähnliche Projekte laufen demnach bereits in Hannover, Bremen, Bremervörde, Nordrhein-Westfalen, Berlin und in der Schweiz. Die Idee stammt von drei Ex-Häftlingen, die 1996 entlassenen Strafgefangenen eine sinnvolle Aufgabe und Perspektive bieten wollten.

Erfahrung mit Resozialisierung

Nach eigenen Angaben ist die Stadtmission Nürnberg schon seit 1909 in der Resozialisierung Straffälliger aktiv. Heute kümmern sich beim AK Reso zwölf festangestellte Mitarbeitende und über 20 Ehrenamtliche um straffällig gewordene Männer und Frauen während und nach der Haft in Nürnberg und Nordbayern.

Das Team berät und betreut jedes Jahr rund 80 Personen. In mehr als 40 Wohnungen finden Haftentlassene eine erste Bleibe und Unterstützung für ein straffreies Leben.