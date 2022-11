Pilotprojekt: Geflüchtete machen Schwimmlehrer-Ausbildung

Die 17-jährige Asma Delfi hat erst im vergangenen Jahr Schwimmen gelernt, denn in ihrem Heimatland Iran gibt es kaum Kurse für Mädchen und Frauen. Daher konnte sie erst in Deutschland am Schwimmunterricht teilnehmen und nun möchte sie dies anderen ebenso ermöglichen. Bei der Stiftung "Deutschland schwimmt" nimmt Asma Delfi deshalb an der Ausbildung zur Assistenz-Schwimmlehrerin teil, die bundesweit erstmals in Nürnberg für Geflüchtete angeboten wird.

Neue Idee für größeres Kursangebot

"Jeder Mensch sollte schwimmen können", findet Asma Delfi. Denn wenn beispielsweise jemand unbeabsichtigt ins Wasser fällt, sollte er sich in Sicherheit bringen können. Schwimmen ist lebenswichtig und doch kann es nicht jeder. Allein im ersten Halbjahr 2022 sind 42 Menschen in Bayern ertrunken, ein trauriger Spitzenreiter unter den Bundesländern. Alexander Gallitz, Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes aus dem Nürnberger Land sucht deshalb nach neuen Möglichkeiten, um mehr Kurse möglich zu machen. So kam er auf die Idee, diese Ausbildung zum Assistenz-Schwimmlehrer für Geflüchtete anzubieten.

Spielerisch Schwimmen lernen

In 15 Unterrichtseinheiten lernen Muhib aus Afghanistan, Ludmila aus der Ukraine und Said aus dem Iran zusammen mit Asma die grundlegenden Techniken für einen Kinder-Schwimmkurs. Dazu gehört unter anderem die spielerische Wassergewöhnung, bei der die kleinen Nichtschwimmer erstmal Wasser über den Kopf laufen lassen, bevor sie das Untertauchen üben. Bei der sogenannten "Seestern"-Übungen unterstützen die angehenden Assistenz-Schwimmlehrerinnen und -lehrer die Kinder am Rücken, während die Kleinen versuchen, ruhig auf dem Wasser liegen zu bleiben ohne unterzugehen. Erst danach folgen Übungen für die eigentliche Schwimmtechnik.