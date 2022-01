Pilotprojekt für Süchtige: Nürnberg plant Methadon-Ambulanz

Das Problem drängt. Allein in vergangenen Dezember sind in Nürnberg mindestens sechs Menschen am Konsum von harten Drogen gestorben. Die Stadt Nürnberg will einen neuen Weg beschreiten, um Abhängige aus dem Teufelskreis von illegalem Drogenkonsum und Beschaffungskriminalität zu holen. Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD) will dazu eine Ambulanz einrichten, in der die Ersatzdroge Methadon ganz niedrigschwellig abgegeben wird. "Wir würden mit dem neuen Ansatz gerne ausprobieren, ob wir damit weitere Personen erreichen können, die bisher nicht erreicht werden können", sagt sie.

Viele Abhängige scheuen eine Therapie

Die Substitution, also die Vergabe von Ersatzstoffen, ist eine Erfolgsgeschichte, erläutert Norbert Wittmann von der Drogenhilfe Mudra in Nürnberg: "Das ist das beste, was wir haben, für opiatabhängige Menschen". Doch lediglich rund die Hälfte der geschätzt 1.500 Abhängigen im Großraum Nürnberg befindet sich nach seinen Worten in einer Substitutions-Behandlung. "Jedes Mal, wenn sich ein Mensch für ein Medikament statt für eine illegale Droge entscheiden kann, gewinnen wir alle", sagt Wittmann. Deswegen sei es wichtig, die Hürden für die Entscheidung für ein Medikament so niedrig wie möglich zu machen oder idealerweise ganz aus dem Weg zu räumen.

Hier gibt's Methadon ohne Behandlungsplan

Normalerweise müssen sich die Abhängigen bei der Methadon-Therapie bei einem Arzt anmelden und sich jeden Tag zu festen Zeiten ihre Methadon-Dosis abholen. In der Substitutions-Ambulanz ist das anders, sagt Wittmann. Dort können die Abhängigen auch unregelmäßig und ohne fest vereinbarten Termin vorbeikommen. Eine Behandlungsplan gibt es nicht. So sollen Vorbehalte der Betroffenen gegen eine Methadon-Therapie abgebaut werden, sagt Wittmann. "Die niedrigschwellige Ambulanz ist für uns der Einstieg in eine Therapie."

Noch kennen die Stadträte das Konzept nicht

Wittmann rechnet damit, dass mit der geplanten Ambulanz rund 500 betroffene Menschen zusätzlich erreicht werden können. Das Konzept hat die Stadt Nürnberg gemeinsam mit der Mudra und dem Klinikum Nürnberg erarbeitet. In den kommenden Wochen wird es dem Stadtrat vorgestellt und dort diskutiert. Außerdem muss geklärt werden, ob die Krankenkassen die Therapiekosten übernehmen, erklärt Sozialreferentin Ries. Sie hat auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die rechtlichen Rahmenbedingungen prüfen soll.

Passt die Ambulanz in den rechtlichen Rahmen?

Denn die rechtlichen Hürden für eine Methadon-Ambulanz sind hoch. So sind in Bayern beispielsweise Drogenkonsumräume verboten. Obwohl sie immer wieder von Drogen-Experten und Parteien gefordert werden. Die Methadon-Ambulanz könnte ein Ausweg sein. Denn dort konsumieren die Abhängigen ja keine illegal erworbenen Drogen, sagt Mudra-Leiter Wittmann. "In der Substitutions-Ambulanz holen wir die Menschen komplett aus der Kriminalität heraus, indem wir ihnen ein Medikament zur Verfügung stellen, das nicht kriminell ist."

Bis zur Eröffnung wird es noch dauern

Wittmann und Sozialreferentin Ries gehen davon aus, dass es für die Ambulanz keine gesetzlichen Hürden geben sollte. "Es geht darum, dass Menschen aus dem gefährlichen Konsum von Drogen und der Kriminalität herauskommen. Und das muss im Interesse aller sein", sagt Ries. Sie will sich nicht darauf festlegen, wann die Ambulanz eröffnet. Sie ist erst einmal froh, dass das Pilotprojekt ins Laufen gekommen ist. Die schwarz-rote Kooperation im Stadtrat habe ihr den Auftrag gegeben, in den kommenden Jahren ein Drogenhilfezentrum für Nürnberg zu entwickeln, sagt sie. Deshalb rechnet sie mit der Zustimmung des Stadtrats.