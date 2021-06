Pilotprojekt Digitaler Strafzettel: Münchner Polizei zufrieden

Der neue "digitale Strafzettel" soll der Münchner Polizei Zeit und damit Geld sparen. Beamte, die beim Strafzettel-Verteilen die "mOwi-App" einsetzen, sollen um bis zu 50 Prozent schneller sein als solche, die Strafzettel noch auf herkömmlichem Wege, also analog, ausstellen. Am 18. Juni ist das Pilotprojekt gestartet - und wie ein Sprecher des Präsidiums auf BR-Nachfrage erklärt, erfolgreich angelaufen.

Mehr als 1.200 digitale Verwarnungen

Seit dem Start haben die vier beteiligten Dienststellen im Stadtgebiet bereits mehr als 1.200 Verwarnungen in der neuen digitalen Form ausgestellt. Statt eines herkömmlichen Strafzettels erhalten Autofahrer, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, testweise eine sogenannte "Bürgerbenachrichtigung" - entweder direkt aus der Hand der Polizistin beziehungsweise des Polizisten oder an die Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs geklemmt.

Strafzettel online bezahlen

Auf dieser Benachrichtigung findet sich ein QR-Code und eine Login-Nummer. Wer die Kamera seines Smartphones auf diesen QR-Code hält, wird direkt auf ein Informationsportal der Polizei geleitet. Dort kann der oder die Verwarnte mit Hilfe der Login-Nummer nachsehen, welche Verkehrsordnungswidrigkeit ihm vorgeworfen wird und in welcher Höhe ein Bußgeld dafür anfällt.

Die entsprechende Summe kann er oder sie dann direkt online überweisen. Verkehrsteilnehmer, die mit dieser Technik nicht umgehen können oder wollen, bekommen eine schriftliche Benachrichtigung per Post mit allen dazugehörigen Informationen.

Pilotprojekt läuft noch bis Mitte August

Die Polizei erhofft sich von der neuen Vorgehensweise eine erhebliche Zeitersparnis bei der Erfassung und Verarbeitung der Daten. Denn statt den Strafzettel wie bisher händisch auszufüllen, wird die Verkehrsordnungswidrigkeit von den Beamten per App auf dem Dienst-Smartphone digital aufgenommen. Damit sind alle Daten sofort im System und müssen nicht mehr umständlich nachträglich eingegeben werden.

Das bayernweite Pilotprojekt läuft noch bis zum 15. August. Beteiligt sind die Polizeiinspektionen im Westend, Bogenhausen und Moosach sowie die Einsatzhundertschaft im gesamten Stadtgebiet und Landkreis. Bewährt sich das neue Verfahren, das in anderthalb Jahren vom Polizeiverwaltungsamt in Straubing entwickelt wurde, soll es im nächsten Schritt in ganz München eingeführt werden.