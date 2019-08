vor 34 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Pilotprojekt: Bahnsteigtüren für Münchner U-Bahn

Wie sicher sind unsere Bahnsteige? Darüber wird seit Tagen diskutiert, nachdem ein Mann einen achtjährigen Jungen in Frankfurt ins Gleis gestoßen hat. Die Münchner Verkehrsgesellschaft will ab 2023 in einem Pilotprojekt Bahnsteigtüren testen.