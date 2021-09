06.09.2021, 10:39 Uhr

Pilot verletzt sich bei Landeunfall am Flugplatz Ellermühle

Ein 64 Jahre alter Pilot hat sich beim Landeanflug mit einem Ultraleicht-Flugzeug, einem Gyrokopter, am Flugplatz Ellermühle in Landshut verletzt. Er hatte bereits in der Luft technische Probleme festgestellt. Seine Begleiterin blieb unverletzt.